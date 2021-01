Buronan Pemerasan di Way Kanan Dibekuk Polisi saat di Rumahnya Tanpa Perlawanan

Polisi mengamankan warga Way Kanan diduga pelaku pemerasan. Pelaku diamankan di kediamannya tanpa perlawanan.

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satreskrim Polres Way Kanan menangkap orang diduga pelaku pemerasan di Jalan alternatif kebun karet KM.06 Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

Orang yang diduga pelaku pemerasan tersebut berinisial FR (32), warga Jalan Raden Demang KM.06 Blambangan Umpu, Way kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar manurung melalui Kasatreskrim IPTU Des Herison Syafutra mengungkapkan, kronologi kejadian terjadi pada Minggu 04 November 2018 pukul 23.30 WIB.

Saat itu, korban yang bernama Jasmara, melintas di Jalan alternatif kebun karet KM.06 Blambangan Umpu, Way Kanan, menggunakan mobil.

Modusnya, pelaku FR bersama rekannya (sedang menjalani sidang vonis di Lapas Kelas II B Way Kanan) memberhentikan mobil korban.

"Kemudian, korban diminta untuk menyerahkan uang ke pelaku saat melintasi di jalan alternatif tersebut," kata IPTU Des Herison Syafutra, Kamis, 14 Januari 2021.

Atas kejadian yang dialami, korban selanjutnya melaporkan ke Polres Way Kanan.

Setelah mendapat laporan, terus Herison, anggota kemudian melakukan penyelidikan.

Pada Kamis 07 Januari 2021 pukul 16.00 WIB, Tim Tekab 308 Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang keberadaan diduga pelaku pemerasan di kediamannya.

