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Chord Gitar Berbeza Kasta Thomas Arya, Video Berbeza Kasta

Simak, chord Berbeza Kasta dinyanyikan Thomas Arya dan video Berbeza Kasta. Termasuk, MP3 dan lirik lagu Berbeza Kasta.

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Ilustrasi. Simak, chord Berbeza Kasta dinyanyikan Thomas Arya dan video Berbeza Kasta. Termasuk, MP3 dan lirik lagu Berbeza Kasta. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Berbeza Kasta dinyanyikan Thomas Arya.

Termasuk, video Berbeza Kasta di akhir artikel ini.

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Lagu Berbeza Kasta MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Berbeza Kasta dilengkapi lirik lagu Berbeza Kasta dinyanyikan Thomas Arya.

(Intro)

Am G G Am
G Am G Am

Am                  Dm
haruskah.. berakhir sampai di sini
G
cinta yang dulu kita bina
F            G              Am
kini telah layu di dalam hati..

(Intro)

F G Am

Am             Dm
sudahlah.. cukuplah sampai di sini
G
percuma saja berkasih
F           G               Am
kita sudah tak sehaluan lagi..

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Editor: Noval Andriansyah
Sumber: Tribun Lampung
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