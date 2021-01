Chord Gitar Berbeza Kasta Thomas Arya, Video Berbeza Kasta

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord gitar Berbeza Kasta dinyanyikan Thomas Arya.

Termasuk, video Berbeza Kasta di akhir artikel ini.

Lagu Berbeza Kasta MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Berbeza Kasta dilengkapi lirik lagu Berbeza Kasta dinyanyikan Thomas Arya.

(Intro)

Am G G Am

G Am G Am

Am Dm

haruskah.. berakhir sampai di sini

G

cinta yang dulu kita bina

F G Am

kini telah layu di dalam hati..

(Intro)

F G Am

Am Dm

sudahlah.. cukuplah sampai di sini

G

percuma saja berkasih

F G Am

kita sudah tak sehaluan lagi..