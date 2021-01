Unit Turjawali Satlantas Polres Way Kanan Lakukan Patroli di Jalinsum Way Kanan

Laporan Reporter Tribunlampung.co.id Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif, Unit Turjawali Satlantas Polres Way Kanan melaksanakan patroli di Jalinsum (jalan lintas sumatera) Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kanit Turjawali Ipda Untung Pribadi menuturkan bahwa hal ini sudah rutin dilakukan guna terciptanya arus lalulintas yang lancar, aman dan kondusif kepada masyarakat pengguna jalan.

Lebih lanjut, agar terhindar dari kecelakaan akibat kelalaian pengemudi, petugas Satlantas Polres Way Kanan dalam hal ini memberikan imbauan untuk selalu berhati-hati bila berkendara di jalan raya.

“Patuhi setiap rambu lalu lintas dan menghormati pengguna jalan yang lain,” katanya, Sabtu 16 Januari 2021.

Selain itu, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, juga mengimbau pengguna jalam untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak.

“Diharapkan dengan adanya Patrol ini mampu mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, laka lantas dan penyebaran Covid - 19,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)