Marshanda Mau Nikah Lagi, Siapa Calonnya?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Marshanda ungkap keinginan nikah lagi, setelah lebih dari enam tahun menyandang status janda.

Alasan Marshanda mau nikah lagi tersebut karena artis yang akrab disapa Caca itu mulai merasakan kesendirian.

Di ketahui, selepas cerai dari Ben Kasyafani di Tahun 2011, Caca tinggal seorang diri di apartemennya.

"Jadi aku kan tinggal sendiri di apartemen, di rumah aku tinggal sendiri," ujar Caca membuka pembicaraan, dikutip dari program OOTD, YouTube Trans7 Official, Minggu (17/1/2021).

Baca juga: Keinginan Marshanda Nikah Lagi Terganjal Satu Hal, Aku Selektif Banget Jadinya

Baca juga: Foto Marshanda Pakai Bikini Perlihatkan Stretch Mark Jadi Sorotan

"Sempat ada rasa kayaknya ini chapter aku untuk be by myself and feel happy with that, sudah selesai," lanjut Marshanda.

Marshanda merasa sudah cukup waktunya untuk berbahagia menikmati hidup sendirinya.

Sehingga, dari pemikiran itu muncul keinginannya menikah dan memiliki keluarga.

"Aku kayak ada keinginan longing untuk mempunyai family, itu ada," ujar ibu satu orang anak itu.

Walaupun sudah mulai timbul keinginan membangun rumah tangga lagi, Marshanda mengaku belum ada laki-laki yang mengisi hatinya.

"Belum (ada calon untuk Marshanda nikah lagi), kayaknya aku selektif banget jadinya deh sekarang," ucap Marshanda.

Baca juga: Potret Lawas Artis Marshanda saat Berlibur, 1 Foto Dapat Sorotan Gara-gara Lahiran

Baca juga: Artis Marshanda Bongkar Kisah Masa Lalu, Dianggap Gila hingga Dijemput Petugas Rumah Sakit Jiwa

Marshanda menikah dengan Ben Kasyafani tahun 2011.