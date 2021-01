Chord Gitar dan Video Biji Petra Sihombing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Biji dinyanyikan Petra Sihombing.

Termasuk, video Biji di akhir tulisan ini.

Lagu Biji MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Biji dilengkapi lirik lagu Biji dinyanyikan Petra Sihombing.

[Verse 1]

Gm

Dari caramu merangkai kata

C Gm

Dan buang waktu di dunia maya

C F A#

Sudah sangat jelas

F

Kau beda kelas



[Verse 2]

F# Gm

Aku takkan bisa mengertimu

C Gm

Jika kau berteriak begitu

C F A#

Tambah segelas

F

Minuman keras



[Chorus]

F# Gm

Hidupmu

C

Hidupku

Gm C F A# F

Kamu mungkin tahu lebih banyak dariku



[instrumental]

F F# Gm

C Gm C



[Verse 2]

F# Gm

Kamu yang paling berani

C

Di ponsel pintarmu

Gm

Aku tak pernah perduli

C

Dengan komentarmu

Gm C

Katanya asal rajin kamu pasti bisa

Gm C F#

Mungkin itu kau telan sebiji-bijinya



[Chorus]

Gm

Hidupmu

C

Hidupku

Gm C

Kamu mungkin tahu lebih banyak dari

Gm

Hidupmu

C

Hidupku

Gm C

Kamu mungkin tahu lebih banyak dariku

[Hook]

Gm C

Kadang aku rindu

Gm

Minum sore sendu

C

Tak ada bunyi-bunyi

Gm

Nada dering mengganggu

C

Kadang aku rindu

Gm

Minum sore sendu

C

Tak ada bunyi-bunyi

Gm

Nada dering mengganggu



[Outro]

Gm C Gm C

Gm C Gm C

Berikut, video musik Biji dalam chord Petra Sihombing.

Itulah, chord Biji dinyanyikan Petra Sihombing serta video YouTube Biji. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )