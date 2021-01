Chord Gitar dan Video Melawan Senja Mustache and Beard

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Melawan Senja dinyanyikan Mustache and Beard.

Termasuk, video Melawan Senja di akhir tulisan ini.

Lagu Melawan Senja MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Melawan Senja dilengkapi lirik lagu Melawan Senja dinyanyikan Mustache and Beard.

[Intro]

Am C Am C

[Verse]

Am Em

kembali ke bangku taman

F C G

di iringi rasa rindu

Am Em

perlahan dalam kan terawang

F C

hanyut di dalam kenangan

[Chorus]

Am Em

udara biru

F C G

di tepi senja

Am Em

melawan merah

F C

yang pekat disana

[Instrumental]

Am Em F C G

Am Em F C

[Verse]

Am Em

kisah senja telah tiada

F C G

tertulis hangat dalam cerita

Am Em

perlahan tawa kan mereda

F C

duhai kenangan yang segera

[Chorus]

Am Em

udara biru

F C G

di tepi senja

Am Em

melawan merah

F C

yang pekat disana

[Instrumental]

Am Em F C G

[Chorus]

Am Em

udara biru

F C G

di tepi senja

Am Em

melawan merah

F C

yang pekat disana

Am Em

udara biru

F C G

di tepi senja

Am Em

melawan merah

F C G Am

yang pekat disana

Berikut, video musik Melawan Senja dalam chord Mustache and Beard.

Itulah, chord Melawan Senja dinyanyikan Mustache and Beard serta video YouTube Melawan Senja. ( Tribunlampung.co.id / Tama Yudha Wiguna )