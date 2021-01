Lirik Lagu Jolma Biasa MP3 Arghado Trio, Video Jolma Biasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, lirik lagu Jolma Biasa dinyanyikan Arghado Trio.

Serta, video Jolma Biasa di bagian bawah artikel ini.

Baca juga: Lirik Lagu Hitam Putih Cozy Republic, Video Yang Hitam Pacarku Yang Pertama

Baca juga: Lirik Lagu dan Video Satru Dinyanyikan Denny Caknan ft Happy Asmara

Lagu Jolma Biasa MP3 juga bisa didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, lirik Jolma Biasa dinyanyikan Arghado Trio.

Husadari do dirikku nahumurang

Sian nahea nagabe mantan mi

Dirupa nang diarta

Jolma biasa do au

Holongki do nahupangasahon

Lao pasonangkon ho

**

Nahea pe ho kecewa dimasa lalu

Ubatanku mai rap holonghu

Serius au ito

Cinta hian do au tu ho

Holongki tung marapipurun

Dang tarobatan be

Reff

Dang di au be marmeam-meam

Dang di au be marsandiwara

Dang di au be diparalangan

Molo rade roham

Asa tapudun padan ito

Tapukka ma lembaran baru

Talupahon masa lalu

Unang be saingot sude

Diangka na hea mambaen

Kecewa di rohatta

Tamaafhon ma sian ias ni rohatta

**

Nahea pe ho kecewa dimasa lalu

Ubatanku mai rap holonghu

Serius au ito

Cinta hian do au tu ho

Holongki tung marapipurun

Dang tarobatan be

Berikut, video musik Jolma Biasa dinyanyikan Arghado Trio.

Demikian, lirik lagu Jolma Biasa dinyanyikan Arghado Trio serta video YouTube Jolma Biasa. ( Tribunlampung.co.id / Noval Andriansyah )