Chord Gitar dan Video Penjaga Hati Ari Lasso

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Penjaga Hati dinyanyikan Ari Lasso.

Termasuk, video Penjaga Hati di akhir tulisan ini.

Baca juga: Chord Gitar dan Video Hujan Kemarin Taxi Band

Baca juga: Chord Gitar dan Video Tetap Tersenyum Kawan Dhyo Haw

Lagu Penjaga Hati MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Penjaga Hati dilengkapi lirik lagu Penjaga Hati dinyanyikan Ari Lasso.

(Intro) Am..

Am Em

tak pernah aku impikan

F C G

betapa beratnya meruntuhkan hatimu

Am Em

lama sudah ku menunggu

F C G

seutas harapan tulus cintamu

(Intro) D

Am Em

tak pernah aku impikan

F C G

betapa beratnya meruntuhkan hatimu

Am Em

lama sudah ku menunggu

F C G

seutas harapan tulus cintamu..

D F

takkan ku temui wanita sepertmu

D F G

takkan ku dapatkan rasa cinta ini..

(Chorus)

Am C Em

ku bayangkan.. bila engkau datang

F G Am

ku peluk bahagiakan aku..

Am C Em

ku serahkan.. seluruh hidupku

F G Am

menjadi penjaga hatimu..

Em C D

wo oo.. woo..