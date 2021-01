Chord Gitar dan Video Semua Tentang Kita Peterpan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Semua Tentang Kita dinyanyikan Peterpan.

Berikut, chord gitar Semua Tentang Kita dilengkapi lirik lagu Semua Tentang Kita dinyanyikan Peterpan.

Intro: C G Am Em F C Am G (2x)



C G Am Em

Waktu terasa semakin berlalu

F C Am G

Tinggalkan cerita tentang kita

C G Am Em

Akan tiada lagi kini tawamu

F C Am G

Tuk hapuskan semua sepi di hati



Reff :

C Bm Am Em

Ada cerita tentang aku dan dia

F C Am G

Dan kita bersama saat dulu kala

C Bm Am Em

Ada cerita tentang masa yang indah

F C Am G

Saat kita berduka saat kita tertawa



Int : C G Am Em F C Am G (2x)



C G Am Em

Teringat disaat kita tertawa bersama

F C Am G

Ceritakan semua tentang kita



Back To Reff



Coda : C G Am Em F C Am G

