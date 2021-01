Chord Gitar dan Video Menepi Ngatmombilung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, chord Menepi dinyanyikan Ngatmombilung.

Termasuk, video Menepi di akhir tulisan ini.

Lagu Menepi MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Menepi dilengkapi lirik lagu Menepi dinyanyikan Ngatmombilung.

Intro : F G Em Am Dm G C..

F G E Am Dm G C..

C Em

Kau yang pernah

Am -G

Singgah disini

F Em

Dan cerita yang dulu

Dm G

Kau ingatkan kembali

C Em

Tak mampu aku

Am -G

Tuk mengenang lagi

F G

Biarlah kenangan kita

C

Pupus di hati..

*)

F G

Tak ada waktu kembali

Em Am

Untuk mengulang lagi

Dm G C

Mengenang dirimu diawal dulu..

F G

Ku tahu dirimu dulu

E Am -A

Hanya meluangkan waktu

Dm G C

Sekedar melepas kisah sedihmu..

Reff I:

F G

Mencintai dalam sepi

Em Am

Dan rasa sabar mana lagi

Dm G

Yang harus kupendam dalam

Gm C

Mengagumi dirimu..

F G

Melihatmu genggam tangannya

Em -E Am

Nyaman didalam pelukannya

Dm -Em

Yang mampu membuatku

Fm G C

terdadar..dan sedikit menepi..

Musik : F G Em Am Dm G C..

F G Em Am Dm G C..

BACK TO *)

F G

Mencintai dalam sepi

Em Am

Dan rasa sabar mana lagi

Dm G

Yang harus kupendam dalam

Gm C

Mengagumi dirimu..

F G

Melihatmu genggam tangannya

Em -E Am

Nyaman didalam pelukannya

Dm -Em

Yang mampu membuatku

Fm G C -G/B-Am

Tersadar..dan sedikit menepi..

Dm G C -G/B-Am-G

Tersadar..dan sedikit menepi..

Dm G C

Tersadar..dan sedikit menepi..

Outro : C..

Berikut, video musik Menepi dalam chord Ngatmombilung.

Itulah, chord Menepi dinyanyikan Ngatmombilung serta video YouTube Menepi.