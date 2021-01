Pemkab Way Kanan Keluarkan SE soal Pencegahan Covid-19

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya menerbitkan Surat Edaran Nomor 360/ 71 /V.05-WK/2021 Tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Way Kanan Tahun 2021.

"Iya Pemda mengeluarkan SE terkait pencegahan pandemi covid -19, di Waykanan," kata Adipati, Jumat 22 Januari 2021.

Pada Surat Edaran tersebut disampaikan dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Way Kanan, diminta untuk mengaktifkan kembali Satgas Covid-19 Kecamatan, Kelurahan dan Kampung.

Kemudian syarat Izin keramaian pelaksanaan akad nikah dan khitanan serta tidak boleh mengadakan hiburan jenis apapun.

Syarat Izin Kegiatan Organisasi Pemerintah/Sosial/Keagamaan/Budaya/ Kemasyarakatan/Pemuda. syarat/aturan untuk Pengelola Pasar/Rumah Makan/Perusahaan juga harus patuhi protokol kesehatan.

‎Yang tidak kalah pentingnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) Tatap Muka di seluruh satuan Pendidikan Kabupaten Way Kanan ditunda sampai dengan batas waktu yang ditentukan kemudian.

"Seluruh Masyarakat agar Menerapkan Protokol Kesehatan," ujarnya.

Serta Apabila terdapat pelanggaran ketentuan di atas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Satuan Tugas Covid-19 (TNI, POLRI, POL PP, BPBD), dan Apabila terdapat warga yang masih melaksanakan acara hajatan/keramaian yang tidak sesuai dengan izin yang di berikan, maka selain di bubarkan acaranya, maka pemilik acara akan dikenakan sanksi oleh pihak berwajib.