Chord Yang Terdalam Peterpan dan Video Yang Terdalam

chord gitar Yang Terdalam dilengkapi lirik lagu Yang Terdalam dinyanyikan Peterpan.

Intro : C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

Interlude : C A# G# G C A# G# G

Reff :

C F

Takan lelah aku menanti

G C

Takan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

Interlude : C A# G# G [4x]

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

