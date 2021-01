Chord Salam Tresno Happy Asmara, Video Salam Tresno  

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu dengan judul Salam Tresno ini dinyanyikan oleh Happy Asmara.

Berikut ini adalah chord Salam Tresno –Happy Asmara.

Lagu Salam Tresno ini dirilis pada November 2020 lalu.

Hingga saat ini, video klip lagu Salam Tresno telah ditonton lebih dari 10 juta kali di YouTube DD Star Record.

Penasaran dengan chord gitar lagu ini?

Berikut chord gitar Salam Tresno yang dinyanyikan oleh Happy Asmara:

Am Em

sumilir . . angin wengi

F C

kang tumetes . .

Am D

anambahi kangenku

Am E

sangsoyo gedi . .

Am Em

titipan . . rindu iki

F C

sangsoyo akeh

Dm E

amung biso dedungo

F E

angenku nggo kowe . . ee . .

Am Em

sliramu . . siji . .

F C

tresnoku yo mung siji

Dm E

tak simpen lan tak jogo

Am

tekane mati . .

E Am Em

pa . . nyuwunku . . kanggo riko

F C

njogo tresno nisun

Dm E

sayang . . aku tulus

F E

tresno sliramu . . huu . .