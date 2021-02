Chord Resah Jadi Luka Daun Jatuh, Video Resah Jadi Luka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lagu berjudul Resah Jadi Luka dipopulerkan oleh penyanyi Daun Jatuh.

Berikut ini adalah chord Resah Jadi Luka – Daun Jatuh.

Petikan lirik yang populer yakni ‘Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi’.

Lagu ini merupakan lagu kedua dari Daun Jatuh, yang dirilis pada 2019 lalu.

Lagu Resah Jadi Luka muncul dalam tangga lagu Indonesia Viral 50 Spotify pada November 2020.

Lagu ini banyak digunakan oleh pengguna TikTok sebagai backsound video.

Berikut chord gitar Resah Jadi Luka yang dinyanyikan oleh Daun Jatuh:

[Intro]

C F C F

[Verse]

C F

Ku menemukan mu saat ku terjebak

C F

Di situasi yang membuatku resah

C F

Kau merangkulku disaat yang lain menindasku

C F

Ingin rasanya aku selalu bersamamu