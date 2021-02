Cerita Dewi Sandra Mau Bunuh Diri saat Cerai dengan Mendiang Glenn Fredly

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lama tak terdengar kabarnya, penyanyi Dewi Sandra muncul membagikan kisah hidupnya.

Terutama, ketika Dewi Sandra cerai dengan mendiang Glenn Fredly.

Ketika itu, Dewi Sandra bahkan terlintas keinginan untuk mengakhiri hidupnya.

Hal tersebut diketahui dari tayangan di YouTube Daniel Mananta Network yang diunggah pada Rabu (3/2/2021).

Penyanyi Dewi Sandra membagikan kisah hidupnya pernah sampai di titik terendah, setelah dua kali gagal dalam membina rumah tangga.

"I did everything, I possibly could till the last."

"Sampai putus asa, sampai memang sempat dengar juga kan gue mau bunuh diri," kenang Dewi Sandra saat berbincang dengan Daniel Mananta.

Dewi Sandra menyebut, momen perceraian itu sebagai titik terendah dalam hidupnya.

Perempuan kelahiran Rio de Janeiro, 3 April 1980 ini merasa hidupnya sudah tak berguna lagi saat itu.

"'Kok gue enggak berguna banget ya? Kok gue merasa everything is not working?' So, I want to crash the car," ucap Dewi Sandra kepada Daniel Mananta.

