Spoiler Webtoon The First Night with the Duke Episode 30, Ripley Mulai Menyukai Duke?

spoiler Webtoon The First Night with the Duke Episode 30

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, spoiler Webtoon The First Night with the Duke Episode 30 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon ini bercerita tentang kisah cinta antara Ripley dan Duke.

Webtoon The First Night with the Duke adalah karya dari penulis Hwang DoTol.

cerita bermula saat Ripley terbangun dari tidurnya dan menjadi tubuh orang lain yang tinggal di sebuah kerajaan.

Ripley langsung menyadaribahwa ia berada dalam dunia novel yang pernah ia baca tentang Putri Baron dan Duke.

Ripley diundang untuk datang kepesta Putri Baron.

Sadar hanya sebagai figuran, ia hanya sibuk menikmati makanan dipesta.

Ripley mabuk dan ketika bangun ia melihat sudah ada Duke yang tidur disebelahnya tanpa busana.

Webtoon The First Night with the Duke dapat dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Episode Sebelumnya, Episode 29 bercerita tentang rencana Ripley yang menginginkan pasangan bohongan untuk Nona Etoile.