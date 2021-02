Chord Gitar dan Video Pergi Hilang dan Lupakan Remember of Today

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Pergi Hilang dan Lupakan yang dipopulerkan Remember of Today.

Termasuk, video Pergi Hilang dan Lupakan di akhir tulisan ini.

Baca juga: Video dan Lirik Lagu Penantian MP3 Armada

Baca juga: Chord Gitar Lagu Awas Jatuh Cinta Armada dan Lirik Lagu Awas Jatuh Cinta

Lagu Pergi Hilang dan Lupakan MP3 dapat didengarkan di aplikasi YouTube Music.

Berikut, chord gitar Pergi Hilang dan Lupakan dilengkapi lirik lagu Pergi Hilang dan Lupakan dinyanyikan Remember of Today.

[Intro] C G Am F G

C G Am

Dunia hari ini begitu tak berarti

F G

Tak berjalan cepat seolah tak peduli

C G Am

Lambat laun ku bertahan dengan hari ini

F G

Hari yang tak akan pernah berakhir

C G Am F G

C G Am

Semua telah berubah sejalan dengan waktu

F G

Setiap detik berharga bagiku

C G

Waktu pun ingin kuubah

Am

Kembali tertawa

F

Aku hanya bisa menangis

G

Aku tak bisaaaaaa ..

C G