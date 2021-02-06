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Spoiler Webtoon Her Secret Episode 60, Apa yang Lisa pikirkan tentang actor berbakat Yeomyong?
Berikut ini, spoiler Webtoon Her Secret Episode 60 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon Her Secret Episode 60 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
Webtoon Her Secret episode 60 sudah bisa dibaca pada Minggu pekan ini.
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Webtoon ini bercerita tentang Lisa yang dulunya artis terkenal.
Sekarang menjadi pembicaraan orangkarena skandalnya.
Sejak dulu, hanya Dowon saja yang tidak memandang buruk dirinya.
Tapi sekarang justru Dowon yang menjadi populer.
Webtoon Her Secret bergenre romantic.
Webtoon ini adalah karya KMK.
Webtoon Her Secret bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.
Pada Webtoon Her Secret episode 59, Dowon, Lisa, Jey, dan Ma Hagyeong sedang berada di ruangan.
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