Chord Sarjana Muda Iwan Fals dan Video Sarjana Muda

Intro : Am F G Am

Am Em

Berjalan seorang pria muda

C G Am

Dengan jaket lusuh dipundaknya

Am Em

Di sela bibir tampak mengering

C G Am

Terselip s’batang rumput liar

Am Em

Jelas menatap awan berarak

C G Am

Wajah murung s’makin terlihat

Am Em

Dengan langkah gontai tak terarah

C G Am

Keringat bercampur debu jalanan

Reff I :

C G

Engkau sarjana muda

E Am

Resah mencari kerja

F C G

Mengandalkan ijasahmu

C G

Empat tahun lamanya

E Am

Bergelut dengan buku

F C G

Tuk jaminan masa depan

Am Em

Langkah kakimu terhenti

Am Em Am

Di depan halaman sebuah jawatan