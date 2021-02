Webtoon Webtoon Lets Meet in the Next Life, Spoiler Episode 24 Seo Ho mengingat Yoon Joo Won?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, spoiler Webtoon Lets Meet in the Next Life Episode 24 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Lets Meet in the Next Life merupakan Webtoon karya Lee Hey.

Webtoon Lets Meet in the Next Life bercerita tentang Yoon Joo Won yang memasuki umur 19 tahun dan berharap dapat bertemu orang yang disukainya saat umur 18 tahun.

Cerita bermula saat Yoon Joo Won dan Seo Ha bertemu saat masih kecil karena insiden kecil dari keduanya.

• Spoiler Webtoon The Second Marriage Episode 65, Navier Ketahuan Soviesch Mengirim Surat Ke Heinry?

• Webtoon Girls World Spoiler Episode 38, Perilaku Chanyang ke Yoorim

Yoon Joo Won memiliki sifat yang terlalu dewasa dari umurnya saat itu, sedangkan Seo Ha memiliki sifat yang kekanak-kanakan.

Yoon Joo Won memanggil dirinya sebagai penyihir karena ia selalu meninggal dan reinkarnasi kembali.

Saat reinkarnasi Yoon Joo Won selalu mengingat setiap kejadian dikehidupan sebelumnya.

spoiler Webtoon Lets Meet in the Next Life episode 24 dapat dilihat disini.

Sebelumnya, di episode 23 diceritkan Yoon Joo Won reinkarnasi sebagai gadis kecil miskin yang biasa menjual botol.

Yoon Joo Won masih mencari Seo Ha yang ditemuinya dikehidupan sebelumnya.