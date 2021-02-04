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Webtoon Girls World Spoiler Episode 38, Perilaku Chanyang ke Yoorim

Berikut, Webtoon Girls World spoiler episode 38. Episode baru Webtoon Girls World terbit setiap Jumat. Pada Webtoon Girls World episode 37, Nari...

Webtoon Girls World Spoiler Episode 38, Perilaku Chanyang ke Yoorim
webtoon
Ilustrasi. Webtoon Girls World spoiler episode 38.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, Webtoon Girls World spoiler episode 38 yang bisa dilihat di aplikasi Webtoon Indonesia.

Kamu bisa membaca episode baru Webtoon Girls World setiap Jumat.

Webtoon Girls World bercerita tentang Oh Nari yang baru saja menginjakkan kakinya sebagai siswi SMA.

Oh Nari dulunya adalah gadis yang gendut dan jelek.

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Oh Nari menjalani diet untuk memperbaiki penampilannya.

Meskipun telah menjadi cantik, Oh Nari masih merasa minder karena perempuan di sekolahnya memiliki paras yang cantik.

Sampai akhirnya, ia dipertemukan denga dua laki-laki bernama Kwong Seungha dan Joo Chanyang.

Webtoon ini merupakan karya penulis bernama Morangg.

Webtoon Girls World bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Adapun, spoiler Webtoon Girls World episode 38 dapat dilihat pada artikel ini.

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Webtoon Girls World episode 37
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Penulis: Reni Ravita
Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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