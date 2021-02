Felicya Angelista Unggah Momen Pernikahan, Ungkap Rasa Tak Percaya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemberkatan pasangan yang pacaran hampir 8 tahun itu dilakukan di Gedung Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Setelah resmi jadi pasangan suami istri, Feli dan Hito berbulan madu ke Turki.

Sepulangnya dari Turki, Feli dan suaminya membuat heboh dengan postingannya soal kabar bahagia.

"thank you Jesus,"

"It’s only by YOUR grace, thankyou Lord,"

Begitu postingan pasangan suami istri ini pada beberapa waktu lalu.

Saksikan video berita selengkapnya di sini:

Hal itu sempat diduga Feli dan Hito mengumumkan kabar kehamilan anak pertama.

Namun ternyata, keduanya mengumumkan produk terbaru dari brand yang mengendorse mereka berdua.

"Nih guys,

