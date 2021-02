Webtoon You Are My No 1, Spoiler Episode 28 Sutradara Memilih Min Seoyeon?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, spoiler Webtoon You Are My No 1 episode 28 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon You Are My No 1 merupakan Webtoon karya Seo Hyeeun.

Webtoon You Are My No 1 bercerita tentang Seo Geonwo adalah aktor terkenal yang memiliki wajah tampan namun bersikap dingin dan sombong.

Seo Geonwo sebelumnya tidak pernah jatuh cinta, tapi tiba-tiba ia tertarik dengan Min Seoyeon.

Min Seoyeon adalah aktris pendatang baru.

Min Seoyeon tidak tertarik dengan Seo Geowon, ia hanya fokus ketujuan awalnya menjadi aktris yaitu balas dendam ke Kang Leeyon.

Kang Leeyon adalah aktris yang terkenal karena sensasinya, ia merebut pacar dari kakak Seo Geowon yang seorang direktur agensi agara ia bisa debut sebagai artis.

Mengetahui Kang Leeyeon menyukai Seo Geonwo, Min Seoyeon memanfaatkan Seo Geonwo untuk balas dendam.

Apa yang akan terjadi selanjutnya pada ketiganya?

Akankah Min Seoyeon akan menyukai Seo Geonwo?