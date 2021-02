Webtoon The Forbidden Marriage, Spoiler Episode 18 Ye Sorang Menikah?

Webtoon The Forbidden Marriage

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, spoiler Webtoon The Forbidden Marriage episode 18 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Lets Meet in the Next Life merupakan Webtoon karya Chun Ji Hye.

Webtoon Lets Meet in the Next Life bercerita tentang semua orang di negeri Joseon dilarang untuk menikah oleh Raja karena Raja tersebut tidak bisa melupakan kekasihnya dulu.

Bahkan laki-laki dan perempuan setelah berumur 7 tahun tidak boleh duduk bersama.

• Spoiler Webtoon Swimming Class For Mermaid Episode 84, Suyoung Menyesali Kejadian saat Tenggelam

• Webtoon Lets Meet in the Next Life, Spoiler Episode 24 Seo Ho mengingat Yoon Joo Won?

Lalu datanglah Ye Sorang gadis yang pandai menipu mencoba mengubah larangan tersebut.

Ye Sorang dikenal sebagai pemilik kedai teh dan jasa meramal nasib Aedaldang atau ahli percintaan.

Untuk spoiler Webtoon The Forbidden Marriage episode 18 dapat dilihat disini.

Diepisode sebelumnya, di Webtoon The Forbidden Marriage episode 17 bercerita Raja Lee Hoon mengungkapkan penderitaanya kepada Ye Sorang yang saat itu sedang berpura-pura menjadi Putri Mahkota.

Ye Sorang yang panik dan kebingungan harus jawab apa atas pertanyaan Raja Lee Hoon memutuskan untuk pergi.

Namun Raja Lee Hoon mencegahnya dengan memeluknya.

• Spoiler Webtoon Shine On You Episode 30, Jiwoo Sangat Bahagia Dengan Keputusan Hajun

• Spoiler Webtoon The Second Marriage Episode 65, Navier Ketahuan Soviesch Mengirim Surat Ke Heinry?