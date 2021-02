Polres Way Kanan Gelar Apel Kesiapan Bhabinkamtibmas dan Nakes Sebagai Tracer dan Vaksinator Covid

TRIBUNLAMPUNG.CO.Id. WAY KANAN - Polres Way Kanan Gelar Apel Kesiapan Bhabinkamtibmas dan Tenaga Kesehatan sebagai Tracer dan Vaksinator Covid–19 di Lapangan apel Polres Way Kanan. Kamis (11/2/2021).

Apel gelar pasukan langsung dipimpin Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, turut hadir dari Dinas Kesehatan Way Kanan yakni dr Yunita Putri, MMR, dr Sefti dan dr Rizky Eka putra serta Pejabat Utama, para Kapolsek Jajaran, personel Polres Way Kanan, Bhabinkamtibmas dan tenaga medis.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung menyampaikan kegiatan ini dalam rangka mendukung pemerintah melakukan upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini masih menunjukan peningkatan sangat signifikan sehingga Polri perlu menyiapkan tenaga Vaksinator dan Tracer Covid–19.

Oleh karena itu, AKBP Binsar meminta meminta kesiapan personel Bhabinkamtibmas dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan untuk menjadi contoh bagi masyarakat dan berperan sebagai tracer dan vaksinator.

Itulah sebabnya bagaimana diketahui bersama kebijakan tersebut sasarannya adalah para pelayan publik dan tenaga operasional di lapangan dimana salah satunya nanti adalah rekan-rekan TNI Polri.

"Kemudian semua rekan-rekan yang bergerak di bidang fasilitas umum sehingga kita memerlukan aktor dengan segala keterbatasan yang ada,“ imbuh Kapolres Way Kanan .

Tentunya dalam hal ini Polres Way Kanan membutuhkan bantuan dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Way Kanan khususnya Dinas Kesehatan untuk bisa memberikan bantuan tenaga medis sejumlah 10 orang dan mudah-mudahan ini nanti cukup untuk bisa melayani proses vaksinasi.

Untuk Bhabinkamtibmas diharapkan tetap menjadi kunci dalam upaya menekan penularan Covid - 19 di wilayah binaannya dengan memberikan edukasi dan himbauan kepada kepada seluruh warga untuk menerapkan protokol kesehatan 5 M (selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga Jarak, menghidari kerumunan dan mengurangi Mobilitas), sehingga mobilitas yang tinggi saat libur panjang tidak terjadi peningkatan di wilayah Kabupaten Way Kanan.

"Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan, hingga saat ini, Kabupaten Way Kanan masuk wilayah zona kuning Covid-19 saya berharap dapat terus ditingkatkan sesuai perintah bapak Kapolri yakni menjadi zona hijau,” ungkapnya.

Bahkan Kapolres menekankan kepada Bhabinkamtibmas untuk tidak luput terhadap kegiatan pernikahan menggunakan organ tunggal.

"Terlebih, ketika mengetahui berpotensi ada kerumunan untuk membubarkannya, jika tidak ada respon ya Bhabinkamtibmas nanti saya tindak, namun sebaliknya anggota berupaya dengan baik kita akan berikan reward (penghargaan),” tegas Kapolres.

"Mudah mudahan tugas mulia ini yang memang ditakdirkan untuk dapat kita jalankan dan lewati dengan baik salah satunya adalah dengan cara memiliki kesadaran untuk mengembangkan tenaga dan pikiran dalam rangka percepatan Covid19 maupun pemulihan ekonomi nasional,” pesan Kapolres.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )