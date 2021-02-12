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Chord Gitar

Deen Assalam  MP3 Sabyan Gambus, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

Simak, lirik lagu Deen Assalam   dinyanyikan Sabyan Gambus.S Dan juga, chord gitar Deen Assalam  dan video Deen Assalam.

zoom-inlihat foto Deen Assalam  MP3 Sabyan Gambus, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube
Sabyan Gambus 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID –  Simak, lirik lagu Deen Assalam   dinyanyikan Sabyan Gambus.

Simak juga, chord gitar Deen Assalam  dan video Deen Assalam.

Dengarkan, lagu Deen Assalam MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming Deen Assalam  

Berikut, lirik Deen Assalam  serta chord gitar Deen Assalam dalam Sabyan Gambus MP3.

Capo fret 4

[Intro]

C Am C

Hemmm ~ heemm ~ hemm 

C

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Sabyan Gambus
Tribunlampung.co.id
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Penulis: Putri Salamah
Editor: Resky Mertarega Saputri
Sumber: Tribun Lampung
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