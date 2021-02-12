Chord Gitar
Deen Assalam MP3 Sabyan Gambus, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube
Simak, lirik lagu Deen Assalam dinyanyikan Sabyan Gambus.S Dan juga, chord gitar Deen Assalam dan video Deen Assalam.
Sabyan Gambus
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Deen Assalam dinyanyikan Sabyan Gambus.
Simak juga, chord gitar Deen Assalam dan video Deen Assalam.
Dengarkan, lagu Deen Assalam MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Deen Assalam serta chord gitar Deen Assalam dalam Sabyan Gambus MP3.
Capo fret 4
[Intro]
C Am C
Hemmm ~ heemm ~ hemm
C
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Penulis: Putri Salamah
Editor: Resky Mertarega Saputri
Sumber: Tribun Lampung