Polres Pesawaran Amankan 10 Tersangka dalam Sepekan, Termasuk 1 Perempuan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Sebanyak 10 tersangka diamankan Satresnarkoba Polres Pesawaran dalam kurun sepekan (5-11 Februari 2021).

Petugas turut menyita barang bukti sabu-sabu seberat 3,68 gram dan pil ekstasi 4,98 gram.

Ke-10 orang tersebut ditangkap dalam waktu dan tempat berbeda.

Kepala Satresnarkoba Polres Pesawaran AKP Junaidi mengungkapkan, satu di antara pelaku yang diamankan adalah perempuan berinisial YS (24), warga Desa Kertosari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

YS diamankan beserta lima pemuda warga Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Telukbetung Utara, Bandar Lampung, yakni RK (18), Tu (24), DS (20), dan ATS (20).

"Keenam muda-mudi ini diamankan di Jalan Raya Way Ratai, Desa Sukajaya, Lempasing pada 5 Februari 2021 kemarin sekira pukul 16.00 WIB," kata Junaidi, mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo, Jumat (12/2/2021).

Barang bukti yang diamankan yakni sabu 0,54 gram dan ekstasi 0,18 gram.

Seorang tersangka lainnya, DS (37), warga Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung, ditangkap di pinggir Jalan Raya Way Ratai, Desa Suka Jaya, Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Senin (8/2/2021) sekira pukul 20.00 WIB.

Dari tangan DS, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 0,22 gram dan ekstasi 4,75 gram.

Petugas juga menangkap dua pemuda di Desa Sinar Jaya, Kecamatan Way Ratai, Kecamatan Pesawaran, Selasa (9/2/2021) pukul 18.30 WIB..