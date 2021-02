Tatu MP3 Didi Kempot, Lirik Lagu, Chord Gitar, dan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak, lirik lagu Tatu dinyanyikan Didi Kempot.

chord gitar Tatu dan video Tatu.

lagu Tatu MP3

lirik Tatu serta chord gitar Tatu dalam Didi Kempot MP3.

Intro: G Gmaj 7 C D

G

senajan kowe ngilang

Gmaj7

ra biso tak sawang

C

nanging ning ati tansah kelingan

D

manise janji, janjimu kuwi

G Am D

ngelarani ati

G

senajan aku loro

G

ning isih kuat nyonggo

C

tatu sing ono ndodo

D

perih rasane yen eling kowe

G

angel tambane

Intro: Am D G Em Am D G

C

opo aku salah yen aku crito

G

opo anane

Am

wong sing ning sandingmu

D G

ben melu krungu piye tenane

C

opo aku salah yen aku kondo

G

opo anane

Am D

ceritane tresno naliko mbiyen

G

aku lan kowe