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Spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 78, Bitna Menyukai SIhyeong?
Berikut adalah spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 78 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 78 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
Webtoon Romantic Pallete episode 78 sudah bisa dibaca pada Sabtu depan.
Webtoon ini bercerita tentang seorang mahasiswi baru yang bergabung pada klub kampus.
Bitna Han awalnya orang yang tertutup dan tidak memiliki teman, akhirnya bergabung pada klub ilustrasi.
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Klub itu bernama ‘Pallete’.
Webtoon White Blood bergenre romantis.
Webtoon ini adalah karya MINKI.
Webtoon Romantic Pallete bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.
Pada Webtoon Romantic Pallete episode 77, Bitna menerima permintaan Sihyeong untuk mengajarinya menggambar.
Malam itu, Bitna dan Sihyeong masih berada di ruang klub ilustrasi, mereka berdua mulai mengobrol banyak hal.
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spoiler Webtoon Romantic Pallete episode 78
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Webtoon Indonesia
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