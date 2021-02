Chord dan Lirik Lagu Ibu MP3 Iwan Fals Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ibu dinyanyikan Iwan Fals.

lirik lagu Ibu dan video Ibu.

lirik Ibu serta chord Ibu dalam Iwan Fals MP3.

Intro : Am Am F Dm Am

Am F Am

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

F Dm E Am

Lewati rintang untuk aku anakmu

Am F Am

Ibuku sayang masih terus berjalan

F Dm E Am

Walau tapak kaki, penuh darah penuh nanah

C Dm

Seperti udara

F Am

Kasih yang engkau berikan

C (D)

Tak mampu ku membalas

F Am

Ibu… Ibu

Intro : Am

Am F Am

Ingin kudekat dan menangis di pangkuanmu

F Dm E Am

Sampai aku tertidur Bagai masa kecil dulu