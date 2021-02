Chord dan Lirik Lagu Semua Tak Sama MP3 Padi Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Semua Tak Sama dinyanyikan Padi.

Simak juga, lirik lagu Semua Tak Sama dan video Semua Tak Sama.

Dengarkan, lagu Semua Tak Sama MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Semua Tak Sama

Berikut, lirik Semua Tak Sama serta chord Semua Tak Sama dalam Padi MP3.

[Intro] C…

C Am Em

Dalam benakku lama tertanam

G

sejuta bayangan dirimu..

C Am Em

redup terasa cahaya hati

G

mengingat apa yang telah kau berikan

[Musik] C Am Em G..

C Am Em

Waktu berjalan lambat mengiring

G

dalam titian takdir hidupku..

C Am Em

cukup sudah aku tertahan

G

dalam persimpangan masa silamku

[*]

F C

Coba tuk melawan

Em

getir yang terus kukecap

F G

meresap ke dalam relung sukmaku

F C

coba tuk singkirkan

Em

aroma nafas tubuhmu

F G

mengalir mengisi laju darahku..