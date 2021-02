Marion Jola Gandeng Pacar Baru, Usia Keduanya Terpaut 15 Tahun 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Marion Jola kini diketahui telah menggandeng kekasih barunya yakni Dennis Talakua, sang gitaris yang kerap mengiringinya manggung.

Dennis Talakua sendiri merupakan pengarah musik, pengaransemen, dan gitaris.

Marion Jola dan Dennis Talakua kerap bekerja bersama.

Diketahui, usia Marion Jola dan Dennis memiliki selisih yang cukup jauh hingga 15 tahun.

Marion Jola merupakan perempuan kelahiran Kupang, 12 Juni 2000 yang pada tahun ini akan genap berusia 21 tahun.

Sementara Dennis Talakua lahir di Jakarta, 6 Juli 1985 yang pada tahun 2021 akan genap berusia 36 tahun.

Meski memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, pasangan kekasih ini tetap terlihat mesra di setiap momen kebersamaannya, salah satu di Hari Valentine kemarin.

Melalui akun Instagramnya, Marion Jola mengunggah foto dirinya bersama Dennis Talakua sedang berada di dalam mobil.

“It's the day that i wish i could celebrate with you ! Happy Valentines and also Happy Sunday (Hari yang aku impikan bisa merayakannya bersamamu),” tulis Marion dalam caption foto.

