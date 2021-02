Chord dan Lirik Lagu Penantian MP3 Armada Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Penantian dinyanyikan Armada.

Am G C

Temukan dia untuk ku

Am G C

pulangkan dia pada ku

Dm C G Dm C G

tunjukkan jalan pada nya bahwa ku tetap di sini

Am G C Am G C

temukan dia untuk ku pulangkan dia pada ku

Dm C G Dm C G F Em

tunjukkan jalan pada nya bahwa ku tetapdisini untuknya.

Dm E Am A

berharap dia kembali pulang untukku.

Dm G C

penantian ini teramatlah panjang

F Dm E Am A

coba kau rasakan, sayang, letihku di ujung jalan.

Dm G C

dia menghilang membawa semua kenangan

F Dm E Am

terindah yang ku rasakan saat bersamanya, sayang

F -Em Dm Dm -E F -Em Dm Dm -E

Dm G C

penantian ini teramatlah panjang

F Dm E Am A

coba kau rasakan, sayang, letihku di ujung jalan.

Dm G C

dia menghilang membawa semua kenangan

F Dm E Am

terindah yang ku rasakan saat bersamanya, sayang

Dm E Am

hatiku pilu oh sepilu-pilu nya

