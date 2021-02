Polsek Buay Bahuga Tangkap Empat Pelaku Judi Remi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polsek Buay Bahuga Polres Way Kanan menangkap pelaku judi di Dusun Sidorejo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Empat tersangka yaitu berinisial RH (40) warga Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, BW (27) , YU (30) dan TR (34) merupakan warga Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Buay Bahuga IPTU Akmaludin keempatnya terjaring Operasi Cempaka Krakatau 2021 dengan sasaran premanisme, perjudian, pelaku yang membawa senjata tajam maupun senjata api dan penyakit masyarakat (Pekat) lainnya.

Sementara kronologis kejadian berawal pada hari Minggu (21/2/2021) sekitar pukul 01.30 WIB, petugas mendapatkan informasi dari warga tentang adanya sekelompok orang sedang bermain judi jenis kartu Remi di Dusun Sidorejo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.



Anggota yang mendapat laporan bergegas melakukan penyelidikan.

Sampai di lokasi, informasi tersebut benar adanya dengan ditemukan ada beberapa pemuda sedang beraktivitas melakukan tindak pidana perjudian jenis (Remi).

“Anggota langsung melakukan penangkapan terhadap empat orang yang melakukan perjudian tanpa perlawanan,” katanya, Senin 22 Februari 2021.

Keempatnya langsung dibawa menuju ke Polsek Buay Bahuga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berikut barang bukti yang berhasil diamakan berupa tiga set kartu Remi warna merah merek I-Grade, uang pecahan Rp.50.000, Rp.20.000, Rp.10.000 dan Rp. 5000 dengan jumlah total senilai Rp 360.000

"Atas perbutaan keempat pelaku dapat didakwa dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal 10 tahun penjara,” ungkap Kapolsek.