Spoiler Webtoon You Are My No. 1 Episode 31, Seo Geonwo Marah Mendengar Perkataan Kang Leeyon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon You Are My No. 1 Episode 31 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon You Are My No. 1 episode 31 sudah bisa dibaca pada Rabu pekan ini.

Webtoon ini bercerita tentang Min Seoyeon adalah aktris pendatang baru.

Min Seoyeon tidak tertarik dengan Seo Geowon, ia hanya fokus ketujuan awalnya menjadi aktris yaitu balas dendam ke Kang Leeyon.

Kang Leeyon adalah aktris yang terkenal karena sensasinya, ia merebut pacar dari kakak Seo Geowon yang seorang direktur agensi agara ia bisa debut sebagai artis.

Mengetahui Kang Leeyeon menyukai Seo Geonwo, Min Seoyeon memanfaatkan Seo Geonwo untuk balas dendam.

Apa yang akan terjadi selanjutnya pada ketiganya?

Akankah Min Seoyeon akan menyukai Seo Geonwo?

Webtoon You Are My No. 1 bergenre romantis.

Webtoon ini adalah karya Seo Hyeeun/Park Rae Mo.

