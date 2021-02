Spoiler Webtoon Lets Meet in the Next Life Episode 28, Ji Seok Mabuk Ditolak Doyoon

spoiler Webtoon Lets Meet in the Next Life episode 28

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, spoiler Webtoon Lets Meet in the Next Life episode 28 yang bisa dilihat di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Lets Meet in the Next Life merupakan karya penulis Lee Hey.

Webtoon Lets Meet in the Next Life bercerita tentang Yoon Joo Won yang memasuki umur 19 tahun dan berharap dapat bertemu orang yang disukainya saat umur 18 tahun.

Cerita bermula saat Yoon Joo Won dan Seo Ha bertemu saat masih kecil karena insiden kecil dari keduanya.

Baca juga: Spoiler Webtoon Play Pli Episode 18, Siapa wanita yang sedang bersama Levi?

Baca juga: Spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 79, Gangmin Ingin Sudahi Perasaannya pada Bitna?

Yoon Joo Won memiliki sifat yang terlalu dewasa dari umurnya saat itu, sedangkan Seo Ha memiliki sifat yang kekanak-kanakan.

Yoon Joo Won memanggil dirinya sebagai penyihir karena ia selalu meninggal dan reinkarnasi kembali.

Saat reinkarnasi Yoon Joo Won selalu mengingat setiap kejadian dikehidupan sebelumnya.

Untuk spoiler Webtoon Lets Meet in the Next Life episode 28 dapat dilihat disini.

Reainkarnasi kali ini Yoon Joo Won menjadi Ban Ji Eum.

Sebelumnya di episode 27, Seo Ho sedang melaporkan tindakan anak CEO hotel yang melanggar aturan dengan meminum minuman keras dan membuat keributan.

Baca juga: Spoiler Webtoon Hello Mr Blue Episode 19, Aureum Lee Nyaris Tenggelam!

Baca juga: Spoiler Webtoon The Second Marriage episode 68, Tuan Koshar Tidak Merestui Ratu Navier?