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Spoiler Webtoon Hello Mr Blue Episode 19, Aureum Lee Nyaris Tenggelam!

Berikut ini adalah spoiler Webtoon  Hello Mr Blue Episode 19 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia

zoom-inlihat foto Spoiler Webtoon Hello Mr Blue Episode 19, Aureum Lee Nyaris Tenggelam!
comic.naver.com
Itulah, spoiler Webtoon Hello Mr Blue episode 19. Baca  Webtoon Hello Mr Blue di aplikasi Webtoon Indonesia 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon  Hello Mr Blue Episode 19 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Hello Mr Blue episode 19  sudah bisa dibaca pada Senin pekan depan.

Webtoon ini bercerita tentang  kisah romantic antara Aureum Lee dan Dawoon Lee (Tomas).

Aureum Lee adalah cewek yang takut pada air.

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Sedangkan Dawoon Lee lebih suka tinggal di dalam air.

Pertemuan keduanya yang menimbulkan salah paham, kian semakin dekat.

Webtoon Hello Mr Blue bergenre romantis.

Webtoon ini adalah karya MOON NA-YOUNG.

Webtoon Hello Mr Blue bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Pada Webtoon Hello Mr Blue episode 18, Saat di rumah Aureum Lee masih memikirkan kejadian yang terjadi antara ia dan Dawoon.

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Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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