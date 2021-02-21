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Spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 79, Gangmin Ingin Sudahi Perasaannya pada Bitna?

Berikut ini adalah spoiler Webtoon  Romantic Pallete Episode 79 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

zoom-inlihat foto Spoiler Webtoon Romantic Pallete Episode 79, Gangmin Ingin Sudahi Perasaannya pada Bitna?
comic.naver.com
Itulah, spoiler Webtoon Romantic Pallete episode 79. Baca  Webtoon Romantic Pallete di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon  Romantic Pallete Episode 79 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Romantic Pallete episode 79  sudah bisa dibaca pada Sabtu depan.

Webtoon ini bercerita tentang  seorang mahasiswi baru yang bergabung pada klub kampus.

Bitna Han awalnya orang yang tertutup dan tidak memiliki teman, akhirnya bergabung pada klub ilustrasi.

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Klub itu bernama ‘Pallete’.

Webtoon White Blood bergenre romantis.

Webtoon ini adalah karya MINKI.

Webtoon Romantic Pallete bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Pada Webtoon Romantic Pallete episode 78, Gangmin sedang sakit dan berada di rumah sendirian, tiba-tiba bel rumah berbunyi.

Rupanya Bitna datang untuk menjenguk Gangmin dengan membawa makanan, melihat Bitna yang datang dan mengetahui dia sedang sakit membuat Gangmin agak kaget dan bingung.

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Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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