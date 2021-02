Chord dan Lirik Lagu Sawangen MP3 Esa Risty Lengkap dengan Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut ini, adalah chord gitar Sawangen dinyanyikan Esa Risty.

Simak juga, lirik lagu Sawangen dan video Sawangen.

Dengarkan, lagu Sawangen MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Sawangen

Berikut, lirik Sawangen serta chord Sawangen dalam Esa Risty MP3.

Intro:

Am Em Am

Dm Am F E Am

Am Em Am

opo aku kurang gati..

F Dm Am

opo aku.. iki kurang sayang..

Dm Am

katone tresnomu ngambang..

Em Am

katone atimu bimbang..

Am Em Am

seng tak jaluk mung ngertine..

F Dm Am

yen tresnoku.. mung karo kowe..

Dm Am

ora ono liyane..

Em Am

ning atiku mung ono kowe..

Interlude:

Am

ha aa.. ha a aa..

Em Dm G Am

ha a aa..

Reff:

Am Dm

sawangen.. kae sawangen..

G F Am

bulan ra kiro ninggalno bumine..

Am Dm

sawangen.. kae sawangen..

G F Am

lintang ra kiro ninggalno langite..

Dm

koyo gatiku neng kowe

Am

koyo sayangku neng kowe

Em Am

selawase mung karo kowe..

Musik:

Am Em Am

Dm Am F E Am