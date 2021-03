Konsumsi Sabu di Rumah, Warga Negeri Agung Diamankan Polres Way Kanan

Ilustrasi. Polres Way Kanan meringkus AS (33), warga Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan karena mengonsumsi sabu.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan meringkus AS (33), warga Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

AS diamankan karena diduga mengonsumsi sabu di rumahnya, Selasa (23/1/2021) sekitar pukul 18.30 WIB.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Narkoba Iptu Mirga Nurjuanda menjelaskan, penangkapan berawal saat anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga sedang mengonsumsi sabu di sebuah rumah di Kampung Tanjung Rejo.

Saat melakukan penyelidikan, polisi mendapati AS dengan barang bukti sabu.

“Hasil penggeledahan, petugas menemukan sabu di bawah meja kamar di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild,” kata Iptu Mirga Nurjuanda, Minggu (28/2/2021).

Di dalam kotak rokok itu ditemukan satu bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih diduga sabu seberat 0,14 gram, tiga lembar plastik klip bening ukuran kecil bekas pakai, dua pecahan kaca pirek, dan dua pipet plastik.

Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk diperiksa lebih lanjut.

Tersangka dapat dikenai dengan pasal 112 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman paling singkat empat tahun dan paling lama 12 tahun penjara. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )