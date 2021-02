Mawar De Jongh dan Vino G Bastian Terlibat Proyek Film Bareng: Lockdown

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mawar De Jongh mengawali tahun 2021 dengan bermain dalam film berjudul "Lockdown".

Informasi itu terungkap dalam postingan foto adegan dirinya bersama Vino G Bastian di instagram pribadi milik Mawar De Jongh, @mawar_eva.

Mawar De Jongh, hanya menulis keterangan “#comingsoon Lockdown (2021).”

Vino G Bastian yang menjadi lawan mainnya melakukan hal serupa.

Pada foto tersebut, terlihat Vino dan Mawar saling tatap dengan raut muka sedih.

“If you truly love someone, don’t ever decorate their eyes with tears. #comingatyou #vinogbastian,” tulis Vino.

Postingan Vino dan Mawar sontak membuat para penggemarnya bertanya-tanya.

Belum satu genap sehari, postingan ini sudah mendapatkan ratusan komentar dari netizen.

Sebagian besar menebak-nebak judul film yang mereka posting, seperti yang ada di kolom komentar ig milik Mawar.

