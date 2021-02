Wajah Nagita Slavina Jadi Aneh Saat Pakai Make Up Murah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar terbaru Nagita Slavina.

Istri dari Raffi Ahmad coba kenakan make up murah.

Namun hasilnya malah aneh.

Bahkan mengudang tawa dari karyawan Rans.

Sempat kesal, Nagita Slavina pun beri balasan menohok untuk karyawan Rans yang sudah menertawakannya.

Hal tersebut terlihat saat Nagita Slavina make up bareng peserta The Next Influencer, Mpok Nia.

Sebelum make upnya dipakai oleh Nagita Slavina, Mpok Nia terlebih dulu meminta maaf kepada istri Raffi Ahmad.

Karena menurutnya, harga make up miliknya itu harganya sangat murah, di bawah Rp 50 ribu,

Sangat berbanding terbalik dengan make up milik Nagita Slavina yang diketahui harganya bisa jutaan.

Namun rupanya, Nagita Slavina tidak mempermasalahkannya.