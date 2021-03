Jennifer Bachdim Melahirkan Anak ke-3 Berjenis Kelamin Laki-laki, Ini Namanya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar bahagia datang dari keluarga pesepak bola Irfan Bachdim.

Pasalnya sang istri, Jennifer Bachdim baru saja melahirkan anak ketiga mereka yang berjenis kelamin laki-laki, pada Senin (1/3/2020).

Meski telah melahirkan pada hari Senin lalu, namun berita kelahiran tersebut baru disampaikan melalui unggahan Instagram story pada, Selasa (2/3/2021) pagi.

Bayi laki-laki yang diberi nama Kiyoji Kaynen Bachdim itu baru ditunjukkan ke hadapan publik melalui unggahan Instagram Story.

Dalam Instagram Story tersebut, Jennifer tampak mengunggah sebuah telapak kaki mungil.

• Wulan Guritno Gugat Cerai Adilla Dimitri, Sidang Perdana 18 Maret 2021

"Welcome to the world my little angel," tulis Jennifer Bachdim dalam Instagram story-nya.

Saksikan video Jennifer Bachdim selengkapnya di bawah ini.

Model berusia 33 tahun tersebut menjalani persalinan di RSIA Puri Bunda Denpasar.

Saat itu, kandungannya telah berusia 40 minggu lebih satu hari.

Selama 40 minggu menjadi ibu hamil, tentunya momen kelahiran ini akan meninggalkan kesan mendalam bagi seorang Jennifer Bachdim.

Baca juga: Nora Alexandra Lapor Polisi, Tak Terima Difitnah Perempuan Murahan