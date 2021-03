Pembelaan Bibi Ardiansyah Setelah Digosipkan Selingkuh dengan Asisten Pribadi Vanessa Angel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Isu keretakan rumah tangga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tengah menjadi perbincangan hangat.

Hal itu bermula saat Vanessa Angel mengunggah Instagram Story yang membicarakan soal perselingkuhan.

Dalam Instagram Story tersebut, Vanessa mengatakan bahwa perselingkuhan tak hanya soal menyentuh dan saling menggoda.

Menurutnya, saat pasangan menghapus riwayat chat dengan seseorang itu sudah termasuk selingkuh.

"Cheating isn't always kissing, touching, or flirting.

If you gotta delete text messages so your partner won't see them, you're already there," tulis Vanessa Angel.

Saksikan video Bibi Ardiansyah selengkapnya di sini.

Setelah heboh unggahan tersebut, Vanessa Angel kembali mengunggah sebuah Instagram Story.

Unggahan tersebut menunjukkan soal bukti chat mesra Bibi Ardiansyah dengan asisten pribadi Vanessa Angel yang bernama Mayang Sary, Selasa (2/3/2021).

Dalam chat tersebut, Bibi nampak menggoda Mayang Sary.

