Chord dan Lirik Lagu Belum Ada Judul MP3 Iwan Fals Lengkap dengan Video YouTube

Intro : C..F..C..F..C..

C G/B Am

Pernah kita sama-sama susah

F G

terperangkap di dingin malam

C G/B Am

terjerumus dalam lubang jalanan

F G

digilas kaki sang waktu yang sombong..

Am F G C

Terjerat mimpi yang indah..lelah…

C G/B Am

Pernah kita sama-sama rasakan

F G

panasnya mentari hanguskan hati

C G/B Am

sampai saat kita nyaris tak percaya

F G

bahwa roda nasib memang berputar..

Am F G C

sahabat masih ingatkah.. kau…

Reff:

Dm C Bb Am

Sementara hari terus berganti

Dm C Bb Am

engkau pergi dengan dendam membara

G

di hati…