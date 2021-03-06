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Spoiler Webtoon Play Pli Episode 18
Yuk simak, Berikut spoiler Webtoon Play Pli Episode 18 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon Play Pli Episode 18 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.
Webtoon Play Pli episode 18 sudah bisa dibaca pada Sabtu depan.
Webtoon ini bercerita tentang Pli, seorang mahasiswi biasa yang memiliki rahasia besar.
Dia sebenarnya youtuber terkenal yang suka upload cover lagu.
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Suatu hari, Levi, anggota grup idol dan mahasiswa sejurusannya, follow akunnya Pli.
Levi meminta untuk bertemu dengan Pli.
Apakah Pli bisa menyembunyikan sosoknya terus-menerus?
Webtoon Play Pli bergenre romantis.
Webtoon ini adalah karya 2F.
Webtoon Play Pli bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.
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spoiler Webtoon Play Pli episode 18
spoiler Webtoon Play Pli
aplikasi Webtoon Indonesia.
bergenre romantis
Tribunlampung.co.id
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