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Spoiler Webtoon Her Secret Episode 62, Cheon Lisa Marah! Apa Yang Dikatakan Jojo kepada Cheon Lisa?

Berikut ini adalah spoiler Webtoon  Her Secret Episode 62 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

zoom-inlihat foto Spoiler Webtoon Her Secret Episode 62, Cheon Lisa Marah! Apa Yang Dikatakan Jojo kepada Cheon Lisa?
comic.naver.com
Itulah, spoiler Webtoon Her Secret episode 62. Baca Webtoon Her Secret di aplikasi Webtoon Indonesia. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, spoiler Webtoon  Her Secret Episode 62 yang bakal tayang di aplikasi Webtoon Indonesia.

Webtoon Her Secret episode 62 sudah bisa dibaca pada Minggu pekan depan.

Webtoon ini bercerita tentang  Lisa yang dulunya artis terkenal.

Sekarang menjadi pembicaraan orangkarena skandalnya.

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Sejak dulu, hanya Dowon saja yang tidak memandang buruk dirinya.

Tapi sekarang justru Dowon yang menjadi populer.

Webtoon Her Secretbergenre romantic.

Webtoon ini adalah karya KMK.

Webtoon Her Secret bisa dibaca di aplikasi Webtoon Indonesia.

Pada Webtoon Her Secret episode 61, Lisa beradu akting bersama Ye Yeomyong si aktor hebat, sebelumnya mereka berdua telah membaca skrip bersama.

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Penulis: Putri Salamah
Editor: romi rinando
Sumber: Tribun Lampung
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