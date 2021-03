BCL Ungkap Kronologi Ashraf Sinclair Meninggal Dunia, Sampaikan 3 Kata Sebelum Pergi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setahun lebih Bunga Citra Lestari alias BCL ditinggal sang suami Ashraf Sinclair.

Ashraf meninggal dunia pada 18 Februari 2020.

Pergi secara mengejutkan, Ashraf membuat BCL dan putranya Noah Sinclair benar-benar terpukul dan merasa kehilangan.

Kini, BCL pun mencoba tegar dan ikhlas menerima dengan lapang dada.

BCL juga mengungkapkan kronologi detik-detik kejadian ketika Ashraf Sinclair meninggal dunia.

Hal itu ia ungkapkan dalam kanal Youtube Boy William yang tayang pada Selasa (9/3/2021).

"We just go back from New York, like the night before and then we sleep," ungkap BCL.

Artis BCL Unggah Potret Mendiang Ashraf Sinclair Setelah Bagikan Penampilan Terbaru (Instagram @bclsinclair)

Kemudian paginya Ashraf bergegas meeting pekerjaannya yang kala itu sempat ia tinggal pergi ke New York.

Sedangkan, pagi itu BCL menyiapkan piranti yang akan ia gunakan untuk acara Indonesian Idol.

"Terus aku berangkat ke Idol dia pergi ke PP," kata BCL.

