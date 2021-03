Chord dan Lirik Lagu Lilakno Lungaku MP3 Losskita Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Lilakno Lungaku dinyanyikan Losskita.

Simak juga, lirik lagu Lilakno Lungaku dan video Lilakno Lungaku.

Dengarkan, lagu Lilakno Lungaku MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Lilakno Lungaku

Berikut, lirik Lilakno Lungaku serta chord Lilakno Lungaku dalam Losskita MP3.

Intro : C..

F G Em Am

F G C..

.

C

aku ora nyongko

Em

bakal ngene akhire

F G C

dadi.. mlaku dewe-dewe..

F G

mergo.. tresno

C G/B Am

ra iso di peksakno

F G C

ati ikhlas lan nrimo legowo..



C

senajan kowe lungo

Em

dongaku tetep iseh ono

F G C

mugo.. kowe tambah bahagio..

F G

mantepke atimu

Em Am

kowe kudu percoyo

F G C

tanpo aku kowe tetep iso..

F G

mugo.. leh restune wong tuo..



Reff :

F G

lilakno lungaku

Em Am

lurusno dalan mlakumu

F G C

ra bakal tak ganggu urusanmu..



F G

mlaku dewe-dewe

Em Am

kowe wes karo liyane

F G C

mugo Gusti maringi restune..



Musik :

F G Em Am

F G C..

F G Em Am

F G C..

.

C

senajan kowe lungo

Em

dongaku tetep iseh ono

F G C

mugo.. kowe tambah bahagio..

F G

mantepke atimu

Em Am

kowe kudu percoyo

F G C

tanpo aku kowe tetep iso..

F G

mugo.. leh restune wong tuo..



Reff :

F G

lilakno lungaku

Em Am

lurusno dalan mlakumu

F G C

ra bakal tak ganggu urusanmu..



F G

mlaku dewe-dewe

Em Am

kowe wes karo liyane

F G C

mugo Gusti maringi restune..

F G C

mugo Gusti maringi restune..

F G C

mugo Gusti.. maringi restune..

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Cidro 2 MP3 Syahiba Saufa feat James AP Dilengkapi Video YouTube

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Rembulan MP3 Devano Danendra Dilengkapi Video YouTube

Simak, video YouTube Lilakno Lungaku dinyanyikan Losskita.

Profil Losskita

Profil Losskita (Instagram/losskita.official)

Losskita merupakan Band akustik bergenre pop ini yang berasal dari Bantul, Yogyakarta.

Meski terbilang cukup baru, dengan dirilisnya single pertama yang berjudul Lilakno Lungaku pada Februari 2020 kemarin membuat band ini naik daun.

Lagunya yang bertemakan percintaan membuat banyak diminati dikalangan anak muda karena bisa mewakili perasaan mereka.

Band yang beranggotakan anak muda yang suka bermusik dan sempat menjuarai ajang perlombaan musik akustik membuat band ini semakin optimis untuk lanjut bermusik.

Demikian, lirik lagu, chord gitar, serta video Lilakno Lungaku MP3 yang dinyanyikan Losskita. ( Tribunlampung.co.id / Resky Mertarega Saputri )