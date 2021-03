UPDATE Kronologi Tim Indonesia Dipaksa Mundur dari All England 2021 dari Praveen Jordan

Ilustrasi Pebulutangkis andalan Indonesia, Praveen Jordan. Pemain bulutangkis Indonesia yang turun di ajang All England 2021, Praveen Jordan, membeberkan kronologi terbaru tim Indonesia dipaksa mundur.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Salah seorang pemain bulutangkis Indonesia yang ikut turun di ajang All England 2021, Praveen Jordan, membeberkan kronologi terbaru tim Indonesia dipaksa mundur.

Praveen Jordan menjadi satu di antara wakil Indonesia di nomor ganda campuran bersama Melati Daeva dalam ajang All England 2021.

Pemenang All England musim lalu tersebut, memberikan keterangan sebanyak lima poin pernyataan terkait kronologi Tim Indonesia dipaksa mundur oleh BWF.

Praveen Jordan menjelaskan kronologi tersebut lewat postingan di instagram pribadinya @Jordan_praveen. Sebagaimana diketahui, kontingen Indonesia yang sedang mengikuti ajang All England 2021 dipaksa mundur oleh BWF, pada Kamis (18/3/2021) pagi ini. Keputusan ini diambil berdasarkan aturan otoritas Inggris menyusul temuan kasus Covid-19 pada pesawat yang membawa Marcus/Kevin Cs. Kontingen Indonesia sendiri telah tiba di Inggris sejak, Sabtu (13/3/2021) lalu.

Dengan temuan kasus tersebut, maka pemerintah dan otoritas kesehatan Inggris memberitahu sejumlah anggota tim Indonesia untuk melakukan isolasi selama 10 hari sejak kedatangan mereka.

Akibat aturan yang diberlakukan itu, maka BWF menarik kontingen Indonesia dari turnamen All England 2021.

1. Seluruh tim Indonesia yang berangkat ke Birmingham untuk mengikuti All England 2021 SUDAH melakukan 2x vaksin.

